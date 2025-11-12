24ème gala de la Volksmusik Sélestat
dimanche 11 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
24ème gala de la Volksmusik
Quai de l »Ill Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 14:15:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
24ème gala de la Volksmusik organisé par les Machores
L’association des Machores organise son traditionnel gala de la Volksmusik avec de nombreux artistes qui se succèdent tout au long de l’après-midi. .
Quai de l »Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 78 85 52 denise.herzog@free.fr
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English :
24th Volksmusik Gala Organized by the Machores
L’événement 24ème gala de la Volksmusik Sélestat a été mis à jour le 2026-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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