Informations pratiques

Sélestat

24ème gala de la Volksmusik

Quai de l »Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 14:15:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

24ème gala de la Volksmusik organisé par les Machores

L’association des Machores organise son traditionnel gala de la Volksmusik avec de nombreux artistes qui se succèdent tout au long de l’après-midi. .

Quai de l »Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 78 85 52 denise.herzog@free.fr

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English :

24th Volksmusik Gala Organized by the Machores

L’événement 24ème gala de la Volksmusik Sélestat a été mis à jour le 2026-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme