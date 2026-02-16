24èmes Rencontres de Théâtre Amateur Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange
Cette édition déroule son tapis rouge sur trois soirées.
Le jeudi 12 mars, la compagnie Les Dodding’s lance une énigme scénographique avec Qui a assassiné Pétunia ? .
Le vendredi 13 mars, le Globe Théâtre 57 joue Albert et la Baronne , duel pétillant où l’art de la répartie construit un crescendo burlesque.
Le samedi 14 mars, Les Z’effrontés ferment le rideau sur Du Pastaga dans le champagne , clin d’œil à l’éternelle rencontre entre populaire et chic, avec un sens du rythme qui fait claquer les répliques.Tout public
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10
English :
This edition rolls out its red carpet over three evenings.
On Thursday March 12, Les Dodding?s company launches a scenographic enigma with Qui a assassiné Pétunia?
On Friday March 13, Globe Théâtre 57 plays Albert et la Baronne , a sparkling duel in which the art of repartee builds to a burlesque crescendo.
On Saturday March 14, Les Z?effrontés close the curtain with Du Pastaga dans le champagne , a nod to the eternal encounter between popular and chic, with a sense of rhythm that makes the lines click.
