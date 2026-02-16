24èmes Rencontres de Théâtre Amateur Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

24èmes Rencontres de Théâtre Amateur

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-12

Cette édition déroule son tapis rouge sur trois soirées.

Le jeudi 12 mars, la compagnie Les Dodding’s lance une énigme scénographique avec Qui a assassiné Pétunia ? .

Le vendredi 13 mars, le Globe Théâtre 57 joue Albert et la Baronne , duel pétillant où l’art de la répartie construit un crescendo burlesque.

Le samedi 14 mars, Les Z’effrontés ferment le rideau sur Du Pastaga dans le champagne , clin d’œil à l’éternelle rencontre entre populaire et chic, avec un sens du rythme qui fait claquer les répliques.Tout public

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

English :

This edition rolls out its red carpet over three evenings.

On Thursday March 12, Les Dodding?s company launches a scenographic enigma with Qui a assassiné Pétunia?

On Friday March 13, Globe Théâtre 57 plays Albert et la Baronne , a sparkling duel in which the art of repartee builds to a burlesque crescendo.

On Saturday March 14, Les Z?effrontés close the curtain with Du Pastaga dans le champagne , a nod to the eternal encounter between popular and chic, with a sense of rhythm that makes the lines click.

