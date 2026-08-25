25 ans de la Gare Mondiale La Gare Mondiale Bergerac
jeudi 17 septembre 2026 · La Gare Mondiale · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
25 ans de la Gare Mondiale
La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac Dordogne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
La Gare mondiale vous invite à une lecture mise en son de On n’entend jamais très bien la voix qui nous parle, une œuvre de Gianni G. Fornet. Cette création explore avec sensibilité les notions de mémoire, de silence et d’écoute, en donnant voix à ce qui reste souvent enfoui ou inaudible. Une proposition artistique immersive où le texte, la musique et la création sonore se rencontrent pour offrir un moment de théâtre intimiste et poétique. .
La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com
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English : 25 ans de la Gare Mondiale
L’événement 25 ans de la Gare Mondiale Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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