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25 ans de la Gare Mondiale La Gare Mondiale Bergerac

jeudi 17 septembre 2026 · La Gare Mondiale · Bergerac

25 ans de la Gare Mondiale La Gare Mondiale Bergerac

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Gare Mondiale
Adresse
13 Rue Sergent Rey
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Bergerac

25 ans de la Gare Mondiale

La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

La Gare mondiale vous invite à une lecture mise en son de On n’entend jamais très bien la voix qui nous parle, une œuvre de Gianni G. Fornet. Cette création explore avec sensibilité les notions de mémoire, de silence et d’écoute, en donnant voix à ce qui reste souvent enfoui ou inaudible. Une proposition artistique immersive où le texte, la musique et la création sonore se rencontrent pour offrir un moment de théâtre intimiste et poétique.   .

La Gare Mondiale 13 Rue Sergent Rey Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77  contact@lagaremondiale.com

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English : 25 ans de la Gare Mondiale

L’événement 25 ans de la Gare Mondiale Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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