25 ans de la Gare Mondiale Ali’mentation Générale Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

25 ans de la Gare Mondiale

Ali’mentation Générale 27 Boulevard Jean Moulin Bergerac Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La Gare Mondiale célèbre ses 25 ans avec une soirée placée sous le signe de la création et du partage. Au programme, deux propositions artistiques originales Récits d’expériences, une écoute sonore réunissant les témoignages de huit artistes ayant marqué l’histoire d’Alimentation Générale, suivie de L’art d’être malade Histoires courtes d’Olivia Stainier, une création sensible et participative née de rencontres avec un groupe de femmes de Bergerac. Une soirée qui met à l’honneur les échanges, les parcours de vie et la création contemporaine. .

Ali’mentation Générale 27 Boulevard Jean Moulin Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com

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English : 25 ans de la Gare Mondiale

L’événement 25 ans de la Gare Mondiale Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides