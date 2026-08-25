25 ans de la Gare Mondiale Ali’mentation Générale Bergerac
vendredi 18 septembre 2026 · Ali'mentation Générale · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
25 ans de la Gare Mondiale
Ali’mentation Générale 27 Boulevard Jean Moulin Bergerac Dordogne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
La Gare Mondiale célèbre ses 25 ans avec une soirée placée sous le signe de la création et du partage. Au programme, deux propositions artistiques originales Récits d’expériences, une écoute sonore réunissant les témoignages de huit artistes ayant marqué l’histoire d’Alimentation Générale, suivie de L’art d’être malade Histoires courtes d’Olivia Stainier, une création sensible et participative née de rencontres avec un groupe de femmes de Bergerac. Une soirée qui met à l’honneur les échanges, les parcours de vie et la création contemporaine. .
Ali’mentation Générale 27 Boulevard Jean Moulin Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com
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English : 25 ans de la Gare Mondiale
L’événement 25 ans de la Gare Mondiale Bergerac a été mis à jour le 2026-08-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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