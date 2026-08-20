25 ans de Wikipédia – initiation à la contribution, Médiathèque, Châteaubriant

Informations pratiques

25 ans de Wikipédia – initiation à la contribution Vendredi 2 octobre, 10h30 Médiathèque Loire-Atlantique

dès 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T12:30:00+02:00

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Médiathèque 6 Place Saint-nicolas, 44110 Châteaubriant, France Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240810333 https://www.cc-chateaubriant-derval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0240810333 »}] la Médiathèque Intercommunale de Châteaubriant vous propose plus de 70 000 documents empruntables proposant un accès à la culture et regroupant romans, bandes dessinées, documentaires, albums, revues, presse, CD et DVD… L’inscription et l’emprunt à la Médiathèque sont gratuits.

Tout au long de l’année la Médiathèque propose également de nombreuses animations (contes, expositions, conférences, rencontres d’auteurs, etc.).

Un Cybercentre est installé dans les locaux de la Médiathèque Intercommunale.

Biblis en folie 2026

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