Micro-Folie – musée numérique de Châteaubriant, Micro-Folie – musée numérique de Châteaubriant, Châteaubriant

Informations pratiques

Micro-Folie – musée numérique de Châteaubriant 19 et 20 septembre Micro-Folie – musée numérique de Châteaubriant Loire-Atlantique

02 40 55 26 02 – micro-folie@ville-chateaubriant.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le patrimoine au fil de la Loire

Remontons le fleuve depuis sa source en Ardèche jusqu’à sa jetée dans l’océan par l’estuaire de Saint-Nazaire et découvrons son patrimoine multiséculaire.

Samedi : Collection Centre Val de Loire : Château de Chenonceau, Musée des Beaux-arts d’Orléans, Domaine national de Chambord, etc. Notices d’œuvre, jeux manuels et sur tablette, ateliers en autonomie et réalité virtuelle. Entrée libre, à partir de 5 ans, réalité virtuelle à partir de 10 ans.

Samedi 9h30 : Atelier créatif avec Pauline Pennanguer « Les machines de Léonard de Vinci ». Il a établi sa dernière demeure à Amboise en bord de Loire, où sont exposées ses célèbres inventions futuristes. Viens fabriquer en 3 dimensions une machine du génie Léonard. Sur réservation, à partir de 9 ans, durée : 2h.

Samedi 10h30, 15h et 16h30 : Micro-visite « Le patrimoine au fil de la Loire » : Des théâtres antiques aux chantiers de construction navals de Saint-Nazaire, sans oublier les fortifications médiévales qui font face aux joyaux architecturaux de François Ier, découvrez le riche patrimoine bâti du bord de Loire. Entrée libre, tout public, durée : 45 min

Dimanche : Collection Pays de la Loire : Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, Château-Musée de Saumur, Musée de la Roche-sur-Yon, Espace Malraux, etc. Notices d’œuvre, jeux manuels et sur tablette, ateliers en autonomie et réalité virtuelle. Entrée libre, à partir de 5 ans, réalité virtuelle à partir de 10 ans.

Située dans l’ancienne Chapelle de l’Hôpital, la Micro-Folie de Châteaubriant est un Musée numérique dans lequel sont diffusés en très haute définition les chefs d’œuvres de nombreux musées nationaux et internationaux tels que le Louvre, le Château de Versailles et le Musée d’Orsay.

Micro-Folie – musée numérique de Châteaubriant 9 rue Denieul et Gastineau Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240552602 https://www.mairie-chateaubriant.fr/listes/micro-folie/

Le patrimoine au fil de la Loire

CP Ville de Châteaubriant