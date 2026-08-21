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Église romane Saint-Jean de Béré, Église Saint-Jean de Béré, Châteaubriant

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean de Béré · Châteaubriant

Église romane Saint-Jean de Béré, Église Saint-Jean de Béré, Châteaubriant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Jean de Béré
Adresse
9 Rue du Prieuré de Béré, 44110 Châteaubriant, France
Ville
44110 Châteaubriant
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre, contact : 02 40 28 20 90

Église romane Saint-Jean de Béré 19 et 20 septembre Église Saint-Jean de Béré Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 28 20 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construite au XIe siècle, l’église dédiée à St Jean-Baptiste est sans doute la plus ancienne du département. C’est une église dépouillée mais son retable baroque et ses statues classées lui donnent tout son charme sous l’œil vigilant d’un «père éternel » provenant d’un ancien retable et d’une sainte Rita sculptée par Jean Fréour en 1950 dans la poutre d’un ancien pressoir à cidre.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre : visite libre
Dimanche 21 septembre : visite guidée animée par une guide-conférencière à 11h

Église Saint-Jean de Béré 9 Rue du Prieuré de Béré, 44110 Châteaubriant, France Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Construite au XIe siècle, l’église dédiée à St Jean-Baptiste est sans doute la plus ancienne du département.

CCCD

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