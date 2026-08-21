Église romane Saint-Jean de Béré, Église Saint-Jean de Béré, Châteaubriant

Informations pratiques

Église romane Saint-Jean de Béré 19 et 20 septembre Église Saint-Jean de Béré Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 28 20 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construite au XIe siècle, l’église dédiée à St Jean-Baptiste est sans doute la plus ancienne du département. C’est une église dépouillée mais son retable baroque et ses statues classées lui donnent tout son charme sous l’œil vigilant d’un «père éternel » provenant d’un ancien retable et d’une sainte Rita sculptée par Jean Fréour en 1950 dans la poutre d’un ancien pressoir à cidre.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : visite libre

Dimanche 21 septembre : visite guidée animée par une guide-conférencière à 11h

Église Saint-Jean de Béré 9 Rue du Prieuré de Béré, 44110 Châteaubriant, France Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Construite au XIe siècle, l’église dédiée à St Jean-Baptiste est sans doute la plus ancienne du département.

CCCD