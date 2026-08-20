Foire de Béré 2026 (44), Parc des expositions, Châteaubriant (44), Châteaubriant

Informations pratiques

Foire de Béré 2026 (44) 11 – 14 septembre Parc des expositions, Châteaubriant (44) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T09:30:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-14T09:30:00+02:00 – 2026-09-14T19:00:00+02:00

Rendez-vous du 11 au 14 septembre à Châteaubriant

Venez rencontrer nos conseillers pour échanger autour de vos idées et projets, vous informer sur les dispositifs d’aide face aux aléas climatiques et découvrir de nouvelles pistes d’adaptation pour votre exploitation.

Cette année, le Village Agricole fait son grand retour au cœur de l’Espace Élevage. Le stand de la Chambre d’agriculture y prendra également place, contribuant à faire de cet espace un véritable lieu de rencontres et d’échanges pour les agriculteurs comme pour le grand public.

Et pour faire écho au thème de cette édition, « Musiques et saveurs du Monde », une invitée venue d’ailleurs fera son entrée sur le pôle élevage : la Galloway, emblématique race bovine écossaise !

En savoir + sur la Foire de Béré

Parc des expositions, Châteaubriant (44) rue Amand Franco, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.foiredebere.fr/ »}]

À l’occasion de la Foire de Béré 2026, l’équipe de la Chambre d’agriculture du territoire du Pays de Châteaubriant et de Redon vous donne rendez-vous pendant quatre jours sur son stand.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire