Le mystère Abgrall, Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval, Châteaubriant

Informations pratiques

Le mystère Abgrall 19 et 20 septembre Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval Loire-Atlantique

Jeu de piste régional et patrimonial – 02 40 28 20 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le mystère Abgrall est un jeu de piste patrimonial d’envergure régionale proposé par le Comité Régional de Tourisme de Bretagne permettant de découvrir le patrimoine de façon ludique et immersive.

L’histoire ? Erwann Abgrall, un riche excentrique breton disparu a laissé une fortune immense. Un notaire est chargé d’effectuer la succession. Autour de recherches généalogiques, il va falloir recomposer le patchwork d’une famille bretonne éparpillée.

Document gratuit sur demande à l’Office de Tourisme.

Office de tourisme intercommunal Châteaubriant-Derval 29 Place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240282090 https://www.tourisme-chateaubriant.fr/

Le mystère Abgrall est un jeu de piste patrimonial d’envergure régionale proposé par le Comité Régional de Tourisme de Bretagne permettant de découvrir le patrimoine de façon ludique et immersive.

CP Mystère Abgrall