Biron

250ème anniversaire de l’indépendance des États Unis

Château Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11

En l’honneur du dernier Duc de Biron,

le château vous propose une immersion totale au XVIIIe siècle !

Campement, exposition, animations, personnages costumés, vous ferons revivre cette incroyable histoire ! .

Château Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39

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English : 250ème anniversaire de l’indépendance des États Unis

L’événement 250ème anniversaire de l’indépendance des États Unis Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides