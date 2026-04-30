250ème anniversaire de l’indépendance des États Unis Biron
250ème anniversaire de l’indépendance des États Unis Biron samedi 11 juillet 2026.
Biron
250ème anniversaire de l’indépendance des États Unis
Château Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:30:00
Date(s) :
2026-07-11
En l’honneur du dernier Duc de Biron,
le château vous propose une immersion totale au XVIIIe siècle !
Campement, exposition, animations, personnages costumés, vous ferons revivre cette incroyable histoire ! .
Château Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39
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English : 250ème anniversaire de l’indépendance des États Unis
L’événement 250ème anniversaire de l’indépendance des États Unis Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides