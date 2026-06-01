Fêtes locales Biron
Fêtes locales Biron dimanche 28 juin 2026.
Biron
Fêtes locales
Biron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Vin d’honneur
19h Happy hour .
Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 20 54 69
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Biron a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn
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