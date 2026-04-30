Marché des producteurs Biron
Marché des producteurs Biron mardi 7 juillet 2026.
Biron
Marché des producteurs
Halle Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Marché des producteurs, tous les mardis après-midi sous la halle de Biron. .
Halle Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 02 05 51
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English : Marché des producteurs
L’événement Marché des producteurs Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides