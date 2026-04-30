Biron

Marché des producteurs

Halle Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Marché des producteurs, tous les mardis après-midi sous la halle de Biron. .

Halle Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 02 05 51

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English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides