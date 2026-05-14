Les soirée au pré Biron
Les soirée au pré Biron jeudi 2 juillet 2026.
Biron
Les soirée au pré
Lieu-dit Testut Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Tous les jeudis soirs de juillet aout.
Ambiance guinguette et champêtre, câlins aux poneys & poulains, rires d’enfants, coucher de soleil et bonne humeur garantie !
Un coin ombragé pour se détendre, des jeux pour les enfants, et surtout… des instants simples et doux, comme on les aime.
PLACES LIMITÉES sur réservation uniquement !
Par WhatsApp ou SMS au 06 03 09 90 63 .
Lieu-dit Testut Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 09 90 63
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English : Les soirée au pré
L’événement Les soirée au pré Biron a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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