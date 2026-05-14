Biron

Les soirée au pré

Lieu-dit Testut Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Tous les jeudis soirs de juillet aout.

Ambiance guinguette et champêtre, câlins aux poneys & poulains, rires d’enfants, coucher de soleil et bonne humeur garantie !

Un coin ombragé pour se détendre, des jeux pour les enfants, et surtout… des instants simples et doux, comme on les aime.

PLACES LIMITÉES sur réservation uniquement !

Par WhatsApp ou SMS au 06 03 09 90 63 .

Lieu-dit Testut Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 09 90 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les soirée au pré

L’événement Les soirée au pré Biron a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides