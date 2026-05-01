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Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes Biron

Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes Biron

Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes Biron mercredi 27 mai 2026.

Adresse : Les Barthes

Ville : 64300 Biron

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Biron

Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes

Les Barthes Biron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Découvrir les libellules et savoir les reconnaitre. Recherche, capture et identification d’insectes.

Prévoir chaussures de marche/bottes et vêtements adaptés à la météo.
Inscription obligatoire.
Mineur obligatoirement accompagné d’un adulte.   .

Les Barthes Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 96 27 

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English : Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes

L’événement Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes Biron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn

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