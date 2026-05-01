Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes Biron
Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes Biron mercredi 27 mai 2026.
Biron
Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes
Les Barthes Biron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Découvrir les libellules et savoir les reconnaitre. Recherche, capture et identification d’insectes.
Prévoir chaussures de marche/bottes et vêtements adaptés à la météo.
Inscription obligatoire.
Mineur obligatoirement accompagné d’un adulte. .
Les Barthes Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 96 27
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English : Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes
L’événement Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes Biron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn