Biron

Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes

Les Barthes Biron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Découvrir les libellules et savoir les reconnaitre. Recherche, capture et identification d’insectes.

Prévoir chaussures de marche/bottes et vêtements adaptés à la météo.

Inscription obligatoire.

Mineur obligatoirement accompagné d’un adulte. .

Les Barthes Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 63 96 27

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English : Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes

L’événement Sortie nature Les libélulles des lacs des Barthes Biron a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn