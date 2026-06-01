Retransmission match de football Norvège vs France Greet hôtel Biron

Biron

Retransmission match de football Norvège vs France

Greet hôtel 1430 Avenue Marcel Paul Biron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Ambiance chaleureuse et conviviale, entre amis, en famille ou entre supporters passionnés.

Formule 2 boissons achetées = 20% sur la planche de charcuterie 2 personnes. Snacking, pizzas et plats régionaux en vente sur place. .

Greet hôtel 1430 Avenue Marcel Paul Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 62 01 31

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English : Retransmission match de football Norvège vs France

L’événement Retransmission match de football Norvège vs France Biron a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn