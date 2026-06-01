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Retransmission match de football Norvège vs France Greet hôtel Biron

Retransmission match de football Norvège vs France Greet hôtel Biron

Retransmission match de football Norvège vs France Greet hôtel Biron vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Greet hôtel

Adresse : 1430 Avenue Marcel Paul

Ville : 64300 Biron

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Biron

Retransmission match de football Norvège vs France

Greet hôtel 1430 Avenue Marcel Paul Biron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Ambiance chaleureuse et conviviale, entre amis, en famille ou entre supporters passionnés.

Formule 2 boissons achetées = 20% sur la planche de charcuterie 2 personnes. Snacking, pizzas et plats régionaux en vente sur place.   .

Greet hôtel 1430 Avenue Marcel Paul Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 62 01 31 

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English : Retransmission match de football Norvège vs France

L’événement Retransmission match de football Norvège vs France Biron a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn

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