25e Printemps du cru Viré-Clessé Au coeur des villages Viré

Informations pratiques

Viré

25e Printemps du cru Viré-Clessé

Au coeur des villages Au coeur des villages de Viré et de Clessé Viré Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 10:00:00

fin : 2027-04-18 19:00:00

Date(s) :

2027-04-17

Le Printemps du Cru Viré-Clessé revient les 18 et 19 avril 2026 !

Quel est le principe de la manifestation ?

24 caves et domaines vous ouvrent leurs portes tout au long du week-end pour vous faire découvrir l’appellation Viré-Clessé !

Quel est le programme ?

Téléchargeable sur le site.

Dégustations dans les caves participantes, déambulation de groupes de musique dans les domaines, petits trains, ateliers dégustations, parcours olfactif, restauration sur place, jeux pour petits et grands… Il y en a pour tous les goûts !

Informations pratiques

– Samedi 18 et dimanche 19 avril 2026 de 10h à 19h

– Au cœur des villages de Viré et de Clessé (71260)

– Entrée libre sur la manifestation, accès gratuit aux animations (petits trains, parcours olfactif, ateliers de dégustation, jeux,…)

– 1 kit de dégustation à 15€ (par pers.) comprenant

– 1 verre souvenir avec son porte-verre

– Accès aux dégustations dans les caves participantes

– 1 entrée à prix réduit à la Cité des Climats et Vins de Bourgogne à Mâcon

Chaque kit est valable durant les 2 jours de la manifestation (si vous le prenez samedi vous pouvez revenir avec le dimanche !)

Important Les kits de dégustation seront en vente dans toutes les caves et domaines participants, vous pouvez donc débuter votre parcours d’où vous le souhaitez !

(Pas de prévente).

Comment circuler?

– En petits trains ils circulent sur la manifestation et desservent l’ensemble des caves.

– A pied plusieurs caves et domaines sont proches; vous pouvez donc les découvrir en vous promenant sur la manifestation.

– En voiture aucune route n’est fermée à la circulation parkings gratuits, vitesses règlementées.

Avant de reprendre le volant testez votre alcoolémie (éthylotests à disposition) ou déterminez votre Sam Sam, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas .

Nous vous invitons à consulter le plan des caves disponible sur le programme pour établir votre parcours et définir en fonction votre moyen de locomotion (? en fonction de l’affluence les petits trains peuvent être complets lors de leur passage)

Au plaisir de vous accueillir ! .

Au coeur des villages Au coeur des villages de Viré et de Clessé Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 85 07 contact@vireclesse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 25e Printemps du cru Viré-Clessé

L’événement 25e Printemps du cru Viré-Clessé Viré a été mis à jour le 2026-03-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)