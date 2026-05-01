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25ème anniversaire club du temps libre Hœrdt

25ème anniversaire club du temps libre Hœrdt jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 1 rue de la République

Ville : 67720 Hœrdt

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Hœrdt

25ème anniversaire club du temps libre

1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

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1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10 

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English :

L’événement 25ème anniversaire club du temps libre Hœrdt a été mis à jour le 2026-04-28 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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