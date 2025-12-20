25ème Festival International du Pastel Place de Leun Feytiat

25ème Festival International du Pastel

Place de Leun Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-27

Comme chaque année depuis 2001 la ville de Feytiat accueillera la 25ème édition du Festival International du Pastel. Cet évènement est organisé en partenariat avec la Société des Pastellistes de France. Au programme divers atelier et stages sur inscription. Informations pour l’édition 2026 à venir. .

Place de Leun Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 festivaldupastel@ville-feytiat.fr

