Stage de pastel avec Jean-Claude BAUMIER Salle du Pastel Feytiat

Stage de pastel avec Jean-Claude BAUMIER

Salle du Pastel Rue Frédéric Legrand Feytiat Haute-Vienne

Début : 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-07-03 12:00:00

2026-07-01

Dans le cadre du Festival International du Pastel, Jean-Claude Baumier animera un stage de pastel axé sur le paysage, la création et les rêves.

Les organisateurs fournissent un chevalet, une planche, une table et une chaise. Une liste du matériel sera communiquée lors des inscriptions. Un magasin de produits beaux-arts sera présent lors des stages.

Restauration non prise en charge mais possibilité de pique-niquer.

Inscription obligatoire en ligne ou par papier (formulaire sur le site). .

