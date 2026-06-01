Marché des Producteurs de Pays Place de Leun Feytiat
Marché des Producteurs de Pays Place de Leun Feytiat samedi 27 juin 2026.
Feytiat
Marché des Producteurs de Pays
Place de Leun Parc de la Mairie Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 22:30:00
Date(s) :
2026-06-27
À Feytiat, le Marché des Producteurs de Pays portée par les Chambres d’Agriculture vous invite à découvrir le meilleur des saveurs locales. Rencontrez des producteurs du territoire, engagés dans une démarche de qualité, et dégustez des produits fermiers, de saison et des spécialités régionales. Tout au long de la soirée, l’animation musicale sera assurée par le groupe CAT. .
Place de Leun Parc de la Mairie Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 00
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Feytiat a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole
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