Informations pratiques

Feytiat

Cinéma en plein air à Feytiat

Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

La Ville de Feytiat et le Conseil Municipal des Jeunes vous donnent rendez-vous pour une soirée cinéma en plein air gratuite, dans le cadre verdoyant du parc de la mairie. Venez (re)découvrir Un p’tit truc en plus, la comédie à succès d’Artus, lors d’une projection conviviale à partager en famille ou entre amis. Dès 20 h, profitez d’une ambiance estivale avant le début de la séance à la tombée de la nuit. Pensez à apporter votre plaid, votre chaise ou votre coussin pour profiter pleinement de cette belle soirée sous les étoiles. En cas de météo défavorable, la projection sera annulée. .

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Cinéma en plein air à Feytiat

L’événement Cinéma en plein air à Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Limoges Métropole