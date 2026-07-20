Vide-greniers du Mas-Gauthier Feytiat
dimanche 23 août 2026 · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Vide-greniers du Mas-Gauthier
Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Le vide-greniers du Mas Gauthier est le rendez-vous idéal pour les chineurs et les amateurs de bonnes affaires. Venez dénicher des objets insolites, des vêtements, des jouets, des livres ou encore des articles de décoration dans une ambiance conviviale et familiale. Tout au long de la journée, profitez d’un moment de détente en flânant entre les stands et en échangeant avec les exposants. Une buvette et un espace de restauration seront également à votre disposition pour agrémenter cette journée placée sous le signe du partage et de la convivialité. .
Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 14 47 29 masgauthier87@gmail.com
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English : Vide-greniers du Mas-Gauthier
L’événement Vide-greniers du Mas-Gauthier Feytiat a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Limoges Métropole
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