Pipeau le lutin dans quatre saisons en forêt Feytiat samedi 27 juin 2026.

Feytiat

Pipeau le lutin dans quatre saisons en forêt

Parc de la Mairie de Feytiat Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Partez en famille pour une balade poétique au cœur de la forêt au fil des saisons. Accompagnés de Pipeau le lutin et d’une conteuse, les enfants découvrent les fleurs, les animaux, les sons de la nature et les petits gestes qui permettent de la préserver. Un spectacle interactif mêlant conte, humour et émerveillement, avec un véritable livre géant et des accessoires grand format. Une invitation à aimer la nature… et les histoires ! Durée 30 minutes. .

Parc de la Mairie de Feytiat Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 00

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English : Pipeau le lutin dans quatre saisons en forêt

L’événement Pipeau le lutin dans quatre saisons en forêt Feytiat a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Limoges Métropole