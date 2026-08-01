Informations pratiques

Feytiat

Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Limoges

Place de Leun Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

La Ville de Feytiat et le Conseil Municipal des Jeunes vous donnent rendez-vous pour une soirée cinéma en plein air, dans le cadre verdoyant du parc de la mairie. Venez (re)découvrir Un p’tit truc en plus, la comédie à succès d’Artus, lors d’une projection conviviale à partager en famille… .

Place de Leun Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Limoges

L’événement Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Limoges Feytiat a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Limoges Métropole