Concours de labours des Biards Feytiat
dimanche 9 août 2026 · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Concours de labours des Biards
Feytiat Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Concours de Labours des Biards est un rendez-vous incontournable pour les passionnés du monde agricole et des traditions rurales. Cette journée conviviale met en lumière le savoir-faire des agriculteurs à travers une compétition où précision, technique et maîtrise sont à l’honneur. Les visiteurs pourront également profiter de nombreuses animations randonnée pédestre, casse-croûte matinal, repas champêtre sur réservation, balades en calèche, exposition de matériel agricole, démonstrations et animation musicale. Un événement festif qui rassemble petits et grands autour des valeurs de partage, de convivialité et de valorisation du patrimoine agricole local. .
Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concours de labours des Biards
L’événement Concours de labours des Biards Feytiat a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Limoges Métropole
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