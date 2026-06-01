25ème Nuit du Cinéma Marcilly-en-Villette
25ème Nuit du Cinéma Marcilly-en-Villette samedi 20 juin 2026.
Marcilly-en-Villette
25ème Nuit du Cinéma
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
25ᵉ NUIT DU CINÉMA MARCILLY-EN-VILLETTE
Samedi 20 juin 2026
Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette (45)
A partir de 17h30, 2 films et une animation musicale pour fêter le 7ème art !
25ᵉ NUIT DU CINÉMA MARCILLY-EN-VILLETTE
Samedi 20 juin 2026
Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette (45)
A partir de 17h30, 2 films et une animation musicale pour fêter le 7ème art !
17h30 Ceux qui comptent
19h30 Animation musicale Vents de Folie
20h45 Juste une illusion
Buvette et restauration sur place
Infos 02 54 88 71 09
Soirée organisée par l’ Union pour la Culture Populaire en Sologne UCPS et Association CINE Marcilly
On vous attend nombreux pour célébrer ensemble le cinéma .
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 88 71 09
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English :
25? CINEMA NIGHT ? MARCILLY-EN-VILLETTE ?
? Saturday, June 20, 2026
? Salle Chantaloup ? Marcilly-en-Villette (45)
From 5.30pm, 2 films and musical entertainment to celebrate the 7th art!
L’événement 25ème Nuit du Cinéma Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-06-05 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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