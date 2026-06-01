Marcilly-en-Villette

25ème Nuit du Cinéma

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

25ᵉ NUIT DU CINÉMA MARCILLY-EN-VILLETTE

Samedi 20 juin 2026

Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette (45)

A partir de 17h30, 2 films et une animation musicale pour fêter le 7ème art !

25ᵉ NUIT DU CINÉMA MARCILLY-EN-VILLETTE

Samedi 20 juin 2026

Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette (45)

A partir de 17h30, 2 films et une animation musicale pour fêter le 7ème art !

17h30 Ceux qui comptent

19h30 Animation musicale Vents de Folie

20h45 Juste une illusion

Buvette et restauration sur place

Infos 02 54 88 71 09

Soirée organisée par l’ Union pour la Culture Populaire en Sologne UCPS et Association CINE Marcilly

On vous attend nombreux pour célébrer ensemble le cinéma .

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 88 71 09

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English :

25? CINEMA NIGHT ? MARCILLY-EN-VILLETTE ?

? Saturday, June 20, 2026

? Salle Chantaloup ? Marcilly-en-Villette (45)

From 5.30pm, 2 films and musical entertainment to celebrate the 7th art!

L’événement 25ème Nuit du Cinéma Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-06-05 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN