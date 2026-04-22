Balades commentées de l’été • Marcilly en Villette Marcilly-en-Villette
Balades commentées de l’été • Marcilly en Villette Marcilly-en-Villette samedi 11 juillet 2026.
Marcilly-en-Villette
Balades commentées de l’été • Marcilly en Villette
Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:45:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-07-11 2026-09-20
L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à Marcilly en Villette. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
⚠️ Nombre de places limité
L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à Marcilly-en-Villette
Samedi 11 juillet 9h45 et Dimanche 20 septembre 14h45
“Marcilly d’hier et d’aujourd’hui” balade historique
⏱️ Durée 2h | Gratuit
Départ place de l’église
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne
02 36 99 45 59
⚠️ Nombre de places limité
Pour ne rien manquer, consultez le programme complet des Balades commentées de l’été à l’Office de Tourisme des Portes de Sologne. Ces visites sont proposées en partenariat avec la commune de Marcilly-en-Villette. .
Place de l’Église Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59 tourisme@ccportesdesologne.fr
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English :
The Office de Tourisme des Portes de Sologne invites you to explore the local treasures through a series of friendly guided tours organized throughout the summer and until September at Marcilly en Villette. Reservations required at the Tourist Office
?? Limited number of places
L’événement Balades commentées de l’été • Marcilly en Villette Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN