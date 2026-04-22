Marcilly-en-Villette

Balades commentées de l’été • Marcilly en Villette

Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:45:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-11 2026-09-20

L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à Marcilly en Villette. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

⚠️ Nombre de places limité

L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à Marcilly-en-Villette

Samedi 11 juillet 9h45 et Dimanche 20 septembre 14h45

“Marcilly d’hier et d’aujourd’hui” balade historique

⏱️ Durée 2h | Gratuit

Départ place de l’église

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne

02 36 99 45 59

⚠️ Nombre de places limité

Pour ne rien manquer, consultez le programme complet des Balades commentées de l’été à l’Office de Tourisme des Portes de Sologne. Ces visites sont proposées en partenariat avec la commune de Marcilly-en-Villette. .

Place de l’Église Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59 tourisme@ccportesdesologne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Office de Tourisme des Portes de Sologne invites you to explore the local treasures through a series of friendly guided tours organized throughout the summer and until September at Marcilly en Villette. Reservations required at the Tourist Office

?? Limited number of places

L’événement Balades commentées de l’été • Marcilly en Villette Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN