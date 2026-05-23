Concert • Monte cristal Marcilly-en-Villette
Concert • Monte cristal Marcilly-en-Villette vendredi 12 juin 2026.
Marcilly-en-Villette
Concert • Monte cristal
76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Envie de vibrer sur du son rock? Rendez-vous le vendredi 12 juin à 20h au bar Au Ventre Jaune à Marcilly-en-Villette pour un concert gratuit !
Concert Rock
Vendredi 12 juin
⏰ à 20h00
Au Ventre Jaune • Marcilly en Villette
Envie de vibrer sur du son rock? Rendez-vous le vendredi 12 juin à 20h au bar Au Ventre Jaune à Marcilly-en-Villette pour un concert gratuit !
Ambiance conviviale, riffs endiablés et bonne humeur au programme
76 place de l’Église
Infos 02 38 76 10 06 .
76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 10 06
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English :
Feel like rocking out? Join us on Friday June 12 at 8pm at the Au Ventre Jaune bar in Marcilly-en-Villette for a free concert!
L’événement Concert • Monte cristal Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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