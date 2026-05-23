Marcilly-en-Villette

Concert • Monte cristal

76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Envie de vibrer sur du son rock? Rendez-vous le vendredi 12 juin à 20h au bar Au Ventre Jaune à Marcilly-en-Villette pour un concert gratuit !

Concert Rock

Vendredi 12 juin

⏰ à 20h00

Au Ventre Jaune • Marcilly en Villette

Envie de vibrer sur du son rock? Rendez-vous le vendredi 12 juin à 20h au bar Au Ventre Jaune à Marcilly-en-Villette pour un concert gratuit !

Ambiance conviviale, riffs endiablés et bonne humeur au programme

76 place de l’Église

Infos 02 38 76 10 06 .

76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 10 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feel like rocking out? Join us on Friday June 12 at 8pm at the Au Ventre Jaune bar in Marcilly-en-Villette for a free concert!

L’événement Concert • Monte cristal Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN