Marcilly-en-Villette

Soirée Loto

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée loto à Marcilly-en-Villette

Envie de tenter votre chance tout en passant une soirée conviviale ? Ne manquez pas la soirée loto + bingo organisée au profit de Maney ! Les bénéfices seront entièrement reversés pour soutenir Maney dans son combat contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

Soirée loto à Marcilly-en-Villette

Envie de tenter votre chance tout en passant une soirée conviviale ? Ne manquez pas la soirée loto + bingo organisée au profit de Maney !

Samedi 30 mai 2026

Salle Chantaloup

Ouverture des portes 18h30

Début du loto 19h30

✨ Sur place buvette, sandwiches et pâtisseries pour se régaler tout au long de la soirée.

De nombreux lots à gagner

Tarifs

4 € le carton

16 € les 5 cartons

20 € les 6 cartons (+1 gratuit)

Bingo 2 € le ticket 10 € les 7 20 € les 15

Les bénéfices seront entièrement reversés pour soutenir Maney dans son combat contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

Réservation conseillée 06 44 25 69 24

Une belle soirée solidaire et festive à partager entre amis ou en famille ! .

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 44 25 69 24

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English :

Bingo evening at Marcilly-en-Villette ?

Would you like to try your luck and spend a convivial evening at the same time? Don’t miss the bingo evening organized in aid of Maney! All profits will be donated to support Maney in his fight against Charcot-Marie-Tooth disease.

L’événement Soirée Loto Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN