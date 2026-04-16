Soirée Loto Marcilly-en-Villette
Soirée Loto Marcilly-en-Villette samedi 30 mai 2026.
Marcilly-en-Villette
Soirée Loto
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée loto à Marcilly-en-Villette
Envie de tenter votre chance tout en passant une soirée conviviale ? Ne manquez pas la soirée loto + bingo organisée au profit de Maney ! Les bénéfices seront entièrement reversés pour soutenir Maney dans son combat contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth.
Soirée loto à Marcilly-en-Villette
Envie de tenter votre chance tout en passant une soirée conviviale ? Ne manquez pas la soirée loto + bingo organisée au profit de Maney !
Samedi 30 mai 2026
Salle Chantaloup
Ouverture des portes 18h30
Début du loto 19h30
✨ Sur place buvette, sandwiches et pâtisseries pour se régaler tout au long de la soirée.
De nombreux lots à gagner
Tarifs
4 € le carton
16 € les 5 cartons
20 € les 6 cartons (+1 gratuit)
Bingo 2 € le ticket 10 € les 7 20 € les 15
Les bénéfices seront entièrement reversés pour soutenir Maney dans son combat contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth.
Réservation conseillée 06 44 25 69 24
Une belle soirée solidaire et festive à partager entre amis ou en famille ! .
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 44 25 69 24
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English :
Bingo evening at Marcilly-en-Villette ?
Would you like to try your luck and spend a convivial evening at the same time? Don’t miss the bingo evening organized in aid of Maney! All profits will be donated to support Maney in his fight against Charcot-Marie-Tooth disease.
L’événement Soirée Loto Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN