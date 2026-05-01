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Rock Show Marcilly-en-Villette

Rock Show Marcilly-en-Villette

Rock Show Marcilly-en-Villette samedi 23 mai 2026.

Adresse : Route d'Ardon

Ville : 45240 Marcilly-en-Villette

Département : Loiret

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Marcilly-en-Villette

Rock Show

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Rock Show #5
L’asso Garajazik vous donne rendez-vous pour le Rock Show #5

Samedi 23 mai
Marcilly-en-Villette Parking salle Chantaloup
Dès 18h30
Prêts à faire vibrer votre soirée ?

L’asso Garajazik vous donne rendez-vous pour le Rock Show #5

Samedi 23 mai
Marcilly-en-Villette Parking salle Chantaloup
Dès 18h30

Concert gratuit avec
⚡ Break Rock 80’s
Pulsar Pop Rock
Last Moment Heavy Rock

Buvette & restauration sur place

Une soirée 100% rock à ne pas manquer pour les amateurs de live et de bonne ambiance !   .

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Rock Show #5
The Garajazik association invites you to Rock Show #5 ?

? Saturday, May 23rd
? Marcilly-en-Villette ? Parking salle Chantaloup
? From 6.30pm

L’événement Rock Show Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

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