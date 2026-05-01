Rock Show Marcilly-en-Villette
Rock Show Marcilly-en-Villette samedi 23 mai 2026.
Marcilly-en-Villette
Rock Show
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Rock Show #5
L’asso Garajazik vous donne rendez-vous pour le Rock Show #5
Samedi 23 mai
Marcilly-en-Villette Parking salle Chantaloup
Dès 18h30
Prêts à faire vibrer votre soirée ?
L’asso Garajazik vous donne rendez-vous pour le Rock Show #5
Samedi 23 mai
Marcilly-en-Villette Parking salle Chantaloup
Dès 18h30
Concert gratuit avec
⚡ Break Rock 80’s
Pulsar Pop Rock
Last Moment Heavy Rock
Buvette & restauration sur place
Une soirée 100% rock à ne pas manquer pour les amateurs de live et de bonne ambiance ! .
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Rock Show #5
The Garajazik association invites you to Rock Show #5 ?
? Saturday, May 23rd
? Marcilly-en-Villette ? Parking salle Chantaloup
? From 6.30pm
L’événement Rock Show Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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