Marcilly-en-Villette

Rock Show

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rock Show #5

L’asso Garajazik vous donne rendez-vous pour le Rock Show #5

Samedi 23 mai

Marcilly-en-Villette Parking salle Chantaloup

Dès 18h30

Prêts à faire vibrer votre soirée ?

L’asso Garajazik vous donne rendez-vous pour le Rock Show #5

Samedi 23 mai

Marcilly-en-Villette Parking salle Chantaloup

Dès 18h30

Concert gratuit avec

⚡ Break Rock 80’s

Pulsar Pop Rock

Last Moment Heavy Rock

Buvette & restauration sur place

Une soirée 100% rock à ne pas manquer pour les amateurs de live et de bonne ambiance ! .

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Rock Show #5

The Garajazik association invites you to Rock Show #5 ?

? Saturday, May 23rd

? Marcilly-en-Villette ? Parking salle Chantaloup

? From 6.30pm

L’événement Rock Show Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN