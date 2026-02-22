26ème Slalom automobile La Ferté-Bernard

26ème Slalom automobile La Ferté-Bernard samedi 28 mars 2026.

26ème Slalom automobile

Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-28

Par l’Auto Moto Club Fertois. Entrée gratuite.   .

Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 34 74 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 26ème Slalom automobile La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-02-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude