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AGENDA · Ollioules

26ème Trail de Noël Ollioules

dimanche 13 décembre 2026 · Ollioules

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place Jean Jaurès
Ville
83190 Ollioules
Département
Var
Tarif

Ollioules

26ème Trail de Noël

Place Jean Jaurès Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 08:00:00
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

3 parcours au départ de la place Jean Jaurès
Le Trail de Noël 27 km en équipe de 2 uniquement, 1750 m de dénivelé positif
La Trace des Lutins 16 km en individuel, 800 m de dénivelé positif
Le Défi du Père Noël en solo 33 km, 2250 m de dénivelé positif.
  .

Place Jean Jaurès Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 18 68 64  traildenoelollioules@gmail.com

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English : 26th Christmas Trail Run

3 courses starting from Place Jean Jaurès:
The Christmas Trail: 27 km, for teams of 2 only, with 1,750 m of elevation gain.
The Elves’ Trail: 16 km (individual race), 800 m of elevation gain.
Santa’s Challenge: 33 km (solo race), 2,250 m of elevation gain.

L’événement 26ème Trail de Noël Ollioules a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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