Informations pratiques

Ollioules

26ème Trail de Noël

Place Jean Jaurès Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 08:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

3 parcours au départ de la place Jean Jaurès

Le Trail de Noël 27 km en équipe de 2 uniquement, 1750 m de dénivelé positif

La Trace des Lutins 16 km en individuel, 800 m de dénivelé positif

Le Défi du Père Noël en solo 33 km, 2250 m de dénivelé positif.

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Place Jean Jaurès Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 18 68 64 traildenoelollioules@gmail.com

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English : 26th Christmas Trail Run

3 courses starting from Place Jean Jaurès:

The Christmas Trail: 27 km, for teams of 2 only, with 1,750 m of elevation gain.

The Elves’ Trail: 16 km (individual race), 800 m of elevation gain.

Santa’s Challenge: 33 km (solo race), 2,250 m of elevation gain.

L’événement 26ème Trail de Noël Ollioules a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Provence Méditerranée