Visite guidée de l’exploitation horticole Valbray, Pépinière horticole Valbray, Ollioules
vendredi 18 septembre 2026 · Pépinière horticole Valbray · Ollioules
Informations pratiques
Visite guidée de l’exploitation horticole Valbray Vendredi 18 septembre, 17h30 Pépinière horticole Valbray Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Le patrimoine de la commune est marqué par son passé horticole et les nombreuses serres qui sont encore présentes et témoigne d’une riche tradition agricole et florale. La ville d‘Ollioules a longtemps été célébrée pour ses fleurs et ses oliviers et ce patrimoine culturel continue de marquer la ville par l’existence de plusieurs domaines d’exploitation horticole.
Visitez l’exploitation horticole ollioulaise Valbray accompagnés par Annick Buisson-Étienne.
Sur réservation : billetterie-ollioules.mapado.com
Rdv sur place, tout au bout du Chemin des Delphiniums à Ollioules, après le dépôt But.
Pépinière horticole Valbray Chemin des Delphiniums, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Bucarin Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]
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©Ville d’Ollioules
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