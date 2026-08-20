Rando-visite « Aux sources du canal », Lieu précisé sur les billets de réservation, Ollioules

Informations pratiques

Rando-visite « Aux sources du canal » Dimanche 20 septembre, 08h30 Lieu précisé sur les billets de réservation Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Randonnez à la découverte du Canal des arrosants !

Visite menée par Pierre-Marie Gasquy, archiviste de la ville.

Lieu de départ indiqué sur les billets

Parcourez les sources du Canal, dans les gorges d’Ollioules jusqu’au centre-ville.

Durée 3h environ puis retour libre aux véhicules.

Prévoyez chapeau, bonnes chaussures et de l’eau.

Lieu précisé sur les billets de réservation Route des Gorges, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]

Randonnez à la découverte du Canal des arrosants !

©Ville d’Ollioules