Rando-visite « Aux sources du canal », Lieu précisé sur les billets de réservation, Ollioules
dimanche 20 septembre 2026 · Lieu précisé sur les billets de réservation · Ollioules
Informations pratiques
Rando-visite « Aux sources du canal » Dimanche 20 septembre, 08h30 Lieu précisé sur les billets de réservation Var
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Randonnez à la découverte du Canal des arrosants !
Visite menée par Pierre-Marie Gasquy, archiviste de la ville.
Lieu de départ indiqué sur les billets
Parcourez les sources du Canal, dans les gorges d’Ollioules jusqu’au centre-ville.
Durée 3h environ puis retour libre aux véhicules.
Prévoyez chapeau, bonnes chaussures et de l’eau.
Lieu précisé sur les billets de réservation Route des Gorges, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]
Randonnez à la découverte du Canal des arrosants !
©Ville d’Ollioules
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