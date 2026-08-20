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Rando-visite « Aux sources du canal », Lieu précisé sur les billets de réservation, Ollioules

dimanche 20 septembre 2026 · Lieu précisé sur les billets de réservation · Ollioules

Rando-visite « Aux sources du canal », Lieu précisé sur les billets de réservation, Ollioules

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lieu précisé sur les billets de réservation
Adresse
Route des Gorges, 83190 Ollioules
Ville
83190 Ollioules
Département
Var
Tarif
Limité à 20 personnes

Rando-visite « Aux sources du canal » Dimanche 20 septembre, 08h30 Lieu précisé sur les billets de réservation Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Randonnez à la découverte du Canal des arrosants !
Visite menée par Pierre-Marie Gasquy, archiviste de la ville.
Lieu de départ indiqué sur les billets
Parcourez les sources du Canal, dans les gorges d’Ollioules jusqu’au centre-ville.
Durée 3h environ puis retour libre aux véhicules.
Prévoyez chapeau, bonnes chaussures et de l’eau.

Lieu précisé sur les billets de réservation Route des Gorges, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]
Randonnez à la découverte du Canal des arrosants !

©Ville d’Ollioules

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