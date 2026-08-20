Rando-visite « Patrimoine secret d’Ollioules », Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la fleur d'ollioules et de l'olivier · Ollioules

Informations pratiques

Rando-visite « Patrimoine secret d’Ollioules » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine secret de la ville d’Ollioules guidé par Didier Martina-Fieschi, Adjoint au Maire délégué à la Culture et au Patrimoine. Visitez le centre-ville différemment !

Dimanche 20 septembre : Au départ du Musée de la fleur d’Ollioules à 15h – 4 rue de la Tour – Durée 3h

Réservation obligatoire

Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau – Non accessible PMR

Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier 4 Rue de la Tour, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]

Découvrez le patrimoine secret de la ville d’Ollioules guidé par Didier Martina-Fieschi, Adjoint au Maire délégué à la Culture et au Patrimoine. Visitez le centre-ville différemment !

©Pixabay