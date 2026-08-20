Rando-visite « Patrimoine secret d’Ollioules », Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la fleur d'ollioules et de l'olivier · Ollioules
Informations pratiques
Rando-visite « Patrimoine secret d’Ollioules » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le patrimoine secret de la ville d’Ollioules guidé par Didier Martina-Fieschi, Adjoint au Maire délégué à la Culture et au Patrimoine. Visitez le centre-ville différemment !
Dimanche 20 septembre : Au départ du Musée de la fleur d’Ollioules à 15h – 4 rue de la Tour – Durée 3h
Réservation obligatoire
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau – Non accessible PMR
Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier 4 Rue de la Tour, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]
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©Pixabay
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