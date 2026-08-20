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Rando-visite « Patrimoine secret d’Ollioules », Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la fleur d'ollioules et de l'olivier · Ollioules

Rando-visite « Patrimoine secret d’Ollioules », Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la fleur d'ollioules et de l'olivier
Adresse
4 Rue de la Tour, 83190 Ollioules
Ville
83190 Ollioules
Département
Var

Rando-visite « Patrimoine secret d’Ollioules » Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine secret de la ville d’Ollioules guidé par Didier Martina-Fieschi, Adjoint au Maire délégué à la Culture et au Patrimoine. Visitez le centre-ville différemment !
Dimanche 20 septembre : Au départ du Musée de la fleur d’Ollioules à 15h – 4 rue de la Tour – Durée 3h
Réservation obligatoire
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau – Non accessible PMR

Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier 4 Rue de la Tour, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]
Découvrez le patrimoine secret de la ville d’Ollioules guidé par Didier Martina-Fieschi, Adjoint au Maire délégué à la Culture et au Patrimoine. Visitez le centre-ville différemment !

©Pixabay

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