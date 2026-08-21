Escape game au Musée de la clef et de la serrure, Musée de la clef et de la serrure, Ollioules
vendredi 18 septembre 2026 · Musée de la clef et de la serrure · Ollioules
Informations pratiques
Escape game au Musée de la clef et de la serrure Vendredi 18 septembre, 18h00 Musée de la clef et de la serrure Var
Limité à 5 équipes de 2 à 6 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Le Musée de la clef et de la serrure vous accueille pour une soirée pleine d’énigmes…
Percez le secret d’une des serrures les plus mystérieuses du Musée de la clef et de la serrure en plongeant dans le passé à la rencontre des Gardiens du Savoir.
Un jeu d’enquête à jouer en famille à partir de 8 ans
> Rendez-vous au Musée de la clef dès 18h pour un apéritif d’inauguration des Journées européennes du patrimoine avant de commencer l’escape game dès 18h30.
Gratuit sur inscription par équipe de 2 à 6 joueurs
Sur réservation : billetterie-ollioules.mapado.com
Musée de la clef et de la serrure 112 avenue Dagnan 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}] [{« link »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]
Le Musée de la clef et de la serrure vous accueille pour une soirée pleine d’énigmes…
©IA Canva
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