Visite guidée du Musée de la clef et de la serrure, Musée de la clef et de la serrure, Ollioules

Informations pratiques

Visite guidée du Musée de la clef et de la serrure 19 et 20 septembre Musée de la clef et de la serrure Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Le musée vous ouvre grand ses portes pour un voyage fascinant à travers les âges.

À travers la mise en valeur de la remarquable collection de Marc Hervé, fruit de plus de 60 ans de passion et de recherche, plus de 1500 pièces, de l’époque romaine à nos jours, y sont présentées sur deux niveaux : clés gallo-romaines, serrures gothiques, chefs-d’œuvre de la Renaissance ou encore trésors des époques Louis XIV et Louis XVI.

La visite guidée, menée par le collectionneur lui-même, vous permet de découvrir une collection insolite, des pièces rares et de nombreuses anecdotes autour de l’art de sécuriser et protéger.

Une visite qui ne manquera pas de vous surprendre !

Samedi 19 septembre à 14h30 : Visite en compagnie du collectionneur, Marc Hervé

Dimanche 20 septembre : Visite spéciale enfants !

Musée de la clef et de la serrure – 112 avenue Barthélémy Dagnan

Musée de la clef et de la serrure 112 avenue Dagnan 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]

Le musée vous ouvre grand ses portes pour un voyage fascinant à travers les âges.

©Ville d’Ollioules