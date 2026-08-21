Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules, Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la fleur d'ollioules et de l'olivier · Ollioules
Informations pratiques
Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier
par un médiateur des musées d’Ollioules
Le Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier retrace l’histoire de l’agriculture locale à travers la découverte du territoire, propice à l’oléiculture et l’horticulture qui ont fait la renommée de la commune durant de nombreux siècles.
Au cours de la visite, il sera possible de découvrir l’histoire de l’horticulture ollioulaise depuis l’importation de l’Immortelle par Barthélémy Dagnan en 1850 jusqu’à nos jours.
Gratuit – sans réservation – Accessible à tous
Musée de la fleur – 4 rue de la Tour
Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier 4 Rue de la Tour, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier
©Ville d’Ollioules
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