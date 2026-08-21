Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules, Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier, Ollioules

Informations pratiques

Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier

par un médiateur des musées d’Ollioules

Le Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier retrace l’histoire de l’agriculture locale à travers la découverte du territoire, propice à l’oléiculture et l’horticulture qui ont fait la renommée de la commune durant de nombreux siècles.

Au cours de la visite, il sera possible de découvrir l’histoire de l’horticulture ollioulaise depuis l’importation de l’Immortelle par Barthélémy Dagnan en 1850 jusqu’à nos jours.

Gratuit – sans réservation – Accessible à tous

Musée de la fleur – 4 rue de la Tour

Musée de la fleur d’ollioules et de l’olivier 4 Rue de la Tour, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite guidée du Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier

©Ville d’Ollioules