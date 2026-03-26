26ème Vide Grenier centre du village Quintigny

26ème Vide Grenier centre du village Quintigny dimanche 30 août 2026.

26ème Vide Grenier

centre du village Rue Charles Nodier Quintigny Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Vide grenier dans le centre du village, une entrée à chaque bout, restauration buvette,
bulletin d’inscription sur notre site   .

centre du village Rue Charles Nodier Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 83 90 64  assolagrappedor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 26ème Vide Grenier

L’événement 26ème Vide Grenier Quintigny a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu

À voir aussi à Quintigny (Jura)