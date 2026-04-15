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Soirée Champêtre Rue Charles Nodier Quintigny

Soirée Champêtre Rue Charles Nodier Quintigny vendredi 14 août 2026.

Lieu : Rue Charles Nodier

Adresse : Quintigny Parking Mairie

Ville : 39570 Quintigny

Département : Jura

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Quintigny

Soirée Champêtre

Rue Charles Nodier Quintigny Parking Mairie Quintigny Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Soirée Champêtre.
Feu d’Artifice
Bal populaire.
Petite restauration sur place.   .

Rue Charles Nodier Quintigny Parking Mairie Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 08 72 46  mairie.quintigny@orange.fr

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English : Soirée Champêtre

L’événement Soirée Champêtre Quintigny a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

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