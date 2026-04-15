Quintigny

Soirée Champêtre

Rue Charles Nodier Quintigny Parking Mairie Quintigny Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Soirée Champêtre.

Feu d’Artifice

Bal populaire.

Petite restauration sur place. .

Rue Charles Nodier Quintigny Parking Mairie Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 08 72 46 mairie.quintigny@orange.fr

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English : Soirée Champêtre

L’événement Soirée Champêtre Quintigny a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu