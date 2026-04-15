Soirée Champêtre Rue Charles Nodier Quintigny
Soirée Champêtre Rue Charles Nodier Quintigny vendredi 14 août 2026.
Quintigny
Soirée Champêtre
Rue Charles Nodier Quintigny Parking Mairie Quintigny Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Soirée Champêtre.
Feu d’Artifice
Bal populaire.
Petite restauration sur place. .
Rue Charles Nodier Quintigny Parking Mairie Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 08 72 46 mairie.quintigny@orange.fr
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English : Soirée Champêtre
L’événement Soirée Champêtre Quintigny a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu
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