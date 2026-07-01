Exposition d’art et d’artisanat local au château de Quintigny, Château de Quintigny, Quintigny

Informations pratiques

Exposition d’art et d’artisanat local au château de Quintigny 19 et 20 septembre Château de Quintigny Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de Quintigny, cette maison forte construite aux XIIIe et XIVe siècles.

Vous y découvrirez une exposition d’artistes locaux.

Château de Quintigny 1 chemin des vignes, Quintigny Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 19 08

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de Quintigny, cette maison forte construite aux XIIIe et XIVe siècles.

© AMB