Exposition d’art et d’artisanat local au château de Quintigny, Château de Quintigny, Quintigny
samedi 19 septembre 2026 · Château de Quintigny · Quintigny
Informations pratiques
Exposition d’art et d’artisanat local au château de Quintigny 19 et 20 septembre Château de Quintigny Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de Quintigny, cette maison forte construite aux XIIIe et XIVe siècles.
Vous y découvrirez une exposition d’artistes locaux.
Château de Quintigny 1 chemin des vignes, Quintigny Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 19 08
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de Quintigny, cette maison forte construite aux XIIIe et XIVe siècles.
© AMB
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