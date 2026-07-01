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AGENDA · Quintigny

Exposition d’art et d’artisanat local au château de Quintigny, Château de Quintigny, Quintigny

samedi 19 septembre 2026 · Château de Quintigny · Quintigny

Exposition d’art et d’artisanat local au château de Quintigny, Château de Quintigny, Quintigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Quintigny
Adresse
1 chemin des vignes, Quintigny
Ville
39570 Quintigny
Département
Jura

Exposition d’art et d’artisanat local au château de Quintigny 19 et 20 septembre Château de Quintigny Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de Quintigny, cette maison forte construite aux XIIIe et XIVe siècles.
Vous y découvrirez une exposition d’artistes locaux.

Château de Quintigny 1 chemin des vignes, Quintigny Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 19 08
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de Quintigny, cette maison forte construite aux XIIIe et XIVe siècles.

© AMB

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