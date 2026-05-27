27 août – Fête foraine de la MJC Maison de Suède !, Jardin des Vikings, Rennes
27 août – Fête foraine de la MJC Maison de Suède !, Jardin des Vikings, Rennes jeudi 27 août 2026.
27 août – Fête foraine de la MJC Maison de Suède ! Jeudi 27 août, 14h00 Jardin des Vikings Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00
27 août 2026
À partir de 14h
Jardin des Vikings, 35200 Rennes
Au programme :
Ambiance fête foraine
Structures gonflables
Ventre & glisse
Stands de jeux
et plein d’autres animations pour petits et grands !
Venez partager un moment festif, convivial et rempli de bonne humeur en famille ou entre amis ! ☀️
Jardin des Vikings Rue de Suède, Rennes, France Rennes 35001 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
La MJC Maison de Suède vous donne rendez-vous pour sa grande fête foraine
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