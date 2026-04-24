Sens-de-Bretagne

27e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne (35)

Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le festival breton gratuit Fest’Yves 2026 accueille de nombreux artistes et spectacles bretons dans le cadre de la Fête de la Bretagne.

Dès 10h :

10h 11h45 balade chantée et dansée avec Tangi Pénard Pascal Cadet

10h30 11h45 messe bretonne avec la chorale Kanomp Ar Vro et les sonneurs Tchok

12h Aubade place de la mairie avec le Bagad St-Nazaire et le cercle celtique Strollad an Tour Iliz

Concerts et spectacles gratuits à partir de 13 h rue de la Madeleine à Sens-de-Bretagne

Carré Manchot

Duo Rozé/Lebreton

War Saw

Animation dansante lors avec Les petits lutins et le duo Tchok

Les Crogs

L’air haleur (chants marins)

Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turballe)

Olmaro Duo

Bagad St-Nazaire

Nozicää

Mais aussi

Marché des Hermines (producteurs et artisans locaux)

Jeux bretons de pays

Tir à la corde

Structure gonflable gratuite pour les enfants

et beaucoup d’autres ….

Restauration sur place (galettes saucisses frites crêpes) .

Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 78 29 03

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English :

L’événement 27e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne (35) Sens-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT 35 ADMIN