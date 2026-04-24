27e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne (35) Sens-de-Bretagne
27e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne (35) Sens-de-Bretagne dimanche 17 mai 2026.
Sens-de-Bretagne
27e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne (35)
Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Le festival breton gratuit Fest’Yves 2026 accueille de nombreux artistes et spectacles bretons dans le cadre de la Fête de la Bretagne.
Dès 10h :
10h 11h45 balade chantée et dansée avec Tangi Pénard Pascal Cadet
10h30 11h45 messe bretonne avec la chorale Kanomp Ar Vro et les sonneurs Tchok
12h Aubade place de la mairie avec le Bagad St-Nazaire et le cercle celtique Strollad an Tour Iliz
Concerts et spectacles gratuits à partir de 13 h rue de la Madeleine à Sens-de-Bretagne
Carré Manchot
Duo Rozé/Lebreton
War Saw
Animation dansante lors avec Les petits lutins et le duo Tchok
Les Crogs
L’air haleur (chants marins)
Cercle celtique Strollad an Tour Iliz (La Turballe)
Olmaro Duo
Bagad St-Nazaire
Nozicää
Mais aussi
Marché des Hermines (producteurs et artisans locaux)
Jeux bretons de pays
Tir à la corde
Structure gonflable gratuite pour les enfants
et beaucoup d’autres ….
Restauration sur place (galettes saucisses frites crêpes) .
Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 78 29 03
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English :
L’événement 27e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne (35) Sens-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT 35 ADMIN