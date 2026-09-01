AGENDA · Dignac
27ème Balade des oies sauvages de Dignac Dignac
samedi 26 septembre 2026 · Dignac
Informations pratiques
Dignac
27ème Balade des oies sauvages de Dignac
Place de la Mairie Dignac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Grande manifestation de randonnée pédestre et santé.
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Place de la Mairie Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 39 78 87
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English :
Major hiking and health event.
L’événement 27ème Balade des oies sauvages de Dignac Dignac a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême