Informations pratiques

Dignac

27ème Balade des oies sauvages de Dignac

Place de la Mairie Dignac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Grande manifestation de randonnée pédestre et santé.

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Place de la Mairie Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 39 78 87

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English :

Major hiking and health event.

L’événement 27ème Balade des oies sauvages de Dignac Dignac a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême