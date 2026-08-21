Balade patrimoniale commentée : Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule, Ferme du Villageot, Dignac

Informations pratiques

Balade patrimoniale commentée : Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule Samedi 19 septembre, 15h00 Ferme du Villageot Charente

Gratuit. Renseignements : Comité d’animation de Dignac 06 07 49 81 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule

Redécouvrez l’économie, la vie quotidienne et le patrimoine agricole de nos ancêtres au cœur de la vallée de l’Échelle en compagnie du Pays d’art et d’histoire.

Rafraichissements offerts

Moment musical par l’ensemble Quai n°3

Ferme du Villageot 1 impasse de la Bujade, 16410 Dignac Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine Parking devant ferme du Villageot, 1 impasse de la Bujade par RD73 (Rte de Sers)

GPS : 45.572475, 0.305683

Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule

©E.Tardy