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Balade patrimoniale commentée : Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule, Ferme du Villageot, Dignac

samedi 19 septembre 2026 · Ferme du Villageot · Dignac

Balade patrimoniale commentée : Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule, Ferme du Villageot, Dignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ferme du Villageot
Adresse
1 impasse de la Bujade, 16410 Dignac
Ville
16410 Dignac
Département
Charente
Tarif
Gratuit. Renseignements : Comité d'animation de Dignac 06 07 49 81 93

Balade patrimoniale commentée : Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule Samedi 19 septembre, 15h00 Ferme du Villageot Charente

Gratuit. Renseignements : Comité d’animation de Dignac 06 07 49 81 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule
Redécouvrez l’économie, la vie quotidienne et le patrimoine agricole de nos ancêtres au cœur de la vallée de l’Échelle en compagnie du Pays d’art et d’histoire.
Rafraichissements offerts
Moment musical par l’ensemble Quai n°3

Ferme du Villageot 1 impasse de la Bujade, 16410 Dignac Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine Parking devant ferme du Villageot, 1 impasse de la Bujade par RD73 (Rte de Sers)
GPS : 45.572475, 0.305683
Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule

©E.Tardy

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