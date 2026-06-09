Soirs Bleus Major 6 Place du champ de foire Dignac

Dignac

Soirs Bleus Major 6

Place du champ de foire Ecole Marie et François Mayoux Dignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Sous le nom de Major 6, Flora Estel et ses complices proposent un voyage dans le temps sur les traces des pionniers de la soul. Au carrefour du rhythm and blues, du gospel, du blues et ddu funk, cette musique a envahi la planète dans les années 60.

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Place du champ de foire Ecole Marie et François Mayoux Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 50 35 mairie@dignac.fr

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English :

Under the name Major 6, Flora Estel and her accomplices take us on a journey back in time, following in the footsteps of the pioneers of soul. At the crossroads of rhythm and blues, gospel, blues and funk, this music invaded the planet in the 60s.

L’événement Soirs Bleus Major 6 Dignac a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême