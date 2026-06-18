Patrimoine et yoga à Dignac Accès par route de Torsac (RD41) Dignac
Patrimoine et yoga à Dignac Accès par route de Torsac (RD41) Dignac mardi 11 août 2026.
Dignac
Patrimoine et yoga à Dignac
Accès par route de Torsac (RD41) 5176 Le Pouyaud Dignac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Amis du patrimoine et détenteurs du Pass Découvertes, apprentis moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA, ASPA. Sur justificatif.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Laissez-vous guider par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême pour une balade-découverte dans un espace propice à la détente, accompagnée d’une pratique de yoga ouverte à tous.
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Accès par route de Torsac (RD41) 5176 Le Pouyaud Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48
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English :
Let the GrandAngoul%EAme Region of Art and History guide you on a discovery walk through a setting perfect for relaxation, accompanied by a yoga session open to everyone.
L’événement Patrimoine et yoga à Dignac Dignac a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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