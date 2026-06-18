Patrimoine et yoga à Dignac Accès par route de Torsac (RD41) Dignac mardi 11 août 2026.

Dignac

Patrimoine et yoga à Dignac

Accès par route de Torsac (RD41) 5176 Le Pouyaud Dignac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Amis du patrimoine et détenteurs du Pass Découvertes, apprentis moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA, ASPA. Sur justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Laissez-vous guider par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême pour une balade-découverte dans un espace propice à la détente, accompagnée d’une pratique de yoga ouverte à tous.

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Accès par route de Torsac (RD41) 5176 Le Pouyaud Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48

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English :

Let the GrandAngoul%EAme Region of Art and History guide you on a discovery walk through a setting perfect for relaxation, accompanied by a yoga session open to everyone.

L’événement Patrimoine et yoga à Dignac Dignac a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême