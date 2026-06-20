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Journée Européenne du patrimoine Balade commentée Dignac Dignac

Journée Européenne du patrimoine Balade commentée Dignac Dignac samedi 19 septembre 2026.

Adresse
1 impasse de la Bujade
Ville
16410 Dignac
Département
Charente
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Dignac

Journée Européenne du patrimoine Balade commentée Dignac

1 impasse de la Bujade Dignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Redécouvrez l’économie, la vie quotidienne et le patrimoine agricole de nos ancêtres au coeur de la vallée de l’Echelle en compagnie du Pays d’Art et d’Histoire.
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1 impasse de la Bujade Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 49 81 93 

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English :

Rediscover the economy, daily life, and agricultural heritage of our ancestors in the heart of the Echelle Valley with the Pays d’Art et d’Histoire.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Balade commentée Dignac Dignac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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