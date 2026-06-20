Dignac

Journée Européenne du patrimoine Balade commentée Dignac

1 impasse de la Bujade Dignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Redécouvrez l’économie, la vie quotidienne et le patrimoine agricole de nos ancêtres au coeur de la vallée de l’Echelle en compagnie du Pays d’Art et d’Histoire.

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1 impasse de la Bujade Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 49 81 93

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English :

Rediscover the economy, daily life, and agricultural heritage of our ancestors in the heart of the Echelle Valley with the Pays d’Art et d’Histoire.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Balade commentée Dignac Dignac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême