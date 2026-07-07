27ème édition Le Festival des Deux Vallées avec l’Orfeo di Cracovia Place de l’Eglise Le Tréport
vendredi 10 juillet 2026 · Place de l'Eglise · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
27ème édition Le Festival des Deux Vallées avec l’Orfeo di Cracovia
Place de l’Eglise Eglise Saint Jacques Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:45:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
L’Orfeo di Cracovia, ils viennent des quatre coins de l’Europe, les musiciens de l’Orfeo di Cracovia prendront à nouveau leurs quartiers d’été entre Normandie et Picardie. Ils vous donnent cette année rendez-vous entre Normandie et Picardie. sur le thème Animal… avec des programmes Vivaldi, Bach, Händel, Purcell, Couperin… et quelques autres bons compositeurs de l’époque baroque.
Entrée 10 et 15 euros. Gratuit de 16 ans
Ouverture de la billetterie à partir de 20H15. Réservations recommandées au 06 30 49 44 29 .
Place de l’Eglise Eglise Saint Jacques Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 49 44 29
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English : 27ème édition Le Festival des Deux Vallées avec l’Orfeo di Cracovia
L’événement 27ème édition Le Festival des Deux Vallées avec l’Orfeo di Cracovia Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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