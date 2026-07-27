27ème édition Toute la ville randonne Jœuf
dimanche 6 septembre 2026 · Jœuf
Informations pratiques
Jœuf
27ème édition Toute la ville randonne
57 rue du commerce Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06 11:00:00
Date(s) :
2026-09-06
27ème édition Toute la ville randonne organisée par l’association SVLS
Inscription sur place
Marche de 5 -10-12-15 km
Avec parcours découverte adapté PMR et enfants
Réservation des menus par téléphoneTout public
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57 rue du commerce Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 45 35 09 lavanoux.jeanmichel@neuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
27th Edition of “The Whole City Goes Hiking,” organized by the SVLS association
On-site registration
5-, 10-, 12-, and 15-km walks
Includes a discovery route adapted for people with limited mobility and children
Reserve your meal by phone
L’événement 27ème édition Toute la ville randonne Jœuf a été mis à jour le 2026-07-22 par MILTOL