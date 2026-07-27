Informations pratiques

Jœuf

27ème édition Toute la ville randonne

57 rue du commerce Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06 11:00:00

Date(s) :

2026-09-06

27ème édition Toute la ville randonne organisée par l’association SVLS

Inscription sur place

Marche de 5 -10-12-15 km

Avec parcours découverte adapté PMR et enfants

Réservation des menus par téléphoneTout public

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57 rue du commerce Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 45 35 09 lavanoux.jeanmichel@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

27th Edition of “The Whole City Goes Hiking,” organized by the SVLS association

On-site registration

5-, 10-, 12-, and 15-km walks

Includes a discovery route adapted for people with limited mobility and children

Reserve your meal by phone

L’événement 27ème édition Toute la ville randonne Jœuf a été mis à jour le 2026-07-22 par MILTOL